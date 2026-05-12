ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre ABD halkının büyük bir kısmı ABD Başkanı Donald Trump'a karşı düzenlenen suikast girişiminin düzmece olduğuna inanıyor.

NewsGuard tarafından pazartesi günü yayımlanan ankete göre her dört ABD'liden biri Nisan ayında Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırının gerçek olmadığı kanısında.

Muhalefet parti olan Demokrat seçmenlerin yaklaşık üçte biri olayın düzmece olduğunu düşünürken bu oran Cumhuriyetçiler arasında sekizde birde kalıyor.

YouGov tarafından 1000 yetişkinle yürütülen çalışma 18 ile 29 yaş arasındaki gençlerin ileri yaştaki bireylere kıyasla komplo teorilerine çok daha yatkın olduğunu gösteriyor.

Toplumun yüzde 45’i olayı meşru kabul etse de bu konuda emin olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 32 gibi yüksek bir seviyede seyrediyor.

HALK HÜKÜMETE GÜVENMİYOR

Washington Hilton otelinde gerçekleşen ve Başkan Donald Trump’a suikast girişimiyle suçlanan Cole Tomas Allen hakkında federal büyük jüri tarafından 4 ayrı ağır suçtan iddianame hazırlandı.

Ancak bu resmi sürece rağmen internet ortamında Trump yönetiminin halk desteği toplamak amacıyla bu olayı kendi lehine kurguladığına dair asılsız iddialar hızla yayıldı.

NewsGuard editörü Sofia Rubinson durumu "Sonuçlar gerçekten çarpıcı ve Amerikalıların hem hükümete hem de basına karşı duyduğu kapsamlı şüpheyi vurguladı. Siyasi yelpazenin her tarafındaki insanlar mevcut yönetime ve medyaya giderek daha az güveniyor ancak aynı zamanda internette gördükleri doğrulanmamış bilgilere güvenmeye son derece istekli görünüyorla" sözleriyle değerlendirdi.

Uzmanlara göre bu tablo toplumun her kesiminde kurumsal yapılara karşı duyulan inancın ne kadar zayıfladığını gözler önüne serdi.

BEYAZ SARAY'DAN SERT TEPKİ

Nisan ayındaki bu olay Trump'a yönelik 2024 yılındaki üçüncü saldırı girişimi olarak kayıtlara geçti.

Ancak önceki Butler ve West Palm Beach vakalarında da benzer bir güvensizlik gözlemlendi. Butler saldırısının kurgu olduğuna inananların oranı yüzde 24 iken golf kulübündeki olayda bu oran yüzde 16 olarak ölçüldü.

Beyaz Saray sözcüsü Davis Ingle ise konuyla ilgili sert bir açıklama yaparak "Başkan Trump’ın kendi suikast girişimlerini kurguladığını düşünen herkes tam bir aptaldır" dedi.

Veriler her üç olayın da düzmece olduğuna inanan Demokratların oranının yüzde 21 olduğunu gösteriyor.

Bu oran bağımsızlar arasında yüzde 11 ve Cumhuriyetçiler arasında sadece yüzde 3 seviyesinde kalıyor. Bugüne kadar söz konusu silahlı saldırıların herhangi birinin kurgu olduğuna dair somut bir kanıt ortaya çıkmasa da halkın büyük bir kısmı hala aksini düşünüyor.