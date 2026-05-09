ABD hükümeti ölümcül hantavirüs salgını sebebiyle karantinaya alınan kruvaziyer gemisindeki 17 vatandaşını tahliye etmek için özel bir uçak gönderecek..

Operasyon kapsamında yolcular Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi bünyesindeki özel biyogüvenlik birimine nakledilecek.

Tahliye uçağının Omaha şehrindeki Offutt Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yapması planlanıyor. Tıp merkezi üyesi Michael Wadman her yolcu için ayrı bir oda hazırlandığını bildirdi.

Wadman hazırlıklar hakkında "Her bireyin kendine ait özel bir odası olacak ve bu odalar WiFi ile egzersiz ekipmanları olacak. Otel odasından farksız. Karantinanın uzaması durumunda yolcuların konforunu sağlamak adına bu detaylar büyük önem taşıyacaktır" açıklamasını yaptı.

Yolcuların en az bir ay boyunca bu odalarda karantinaya alınması bekleniyor. Karantinanın uzaması olası görünüyor.

KANARYA ADALARINDA HAZIRLIK SÜRÜYOR

MV Hondius isimli gemi nadir görülen virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şu anda Kanarya Adaları açıklarına doğru yol alıyor.

İspanyol yetkililer geminin Tenerife limanına yanaşmasına izin vermediği için tahliye işlemleri açık denizde demirleyen gemide yapılacak.

Geminin Pazar günü erken saatlerde Tenerife kıyılarına ulaşması bekleniyor. Tahliye süreci virüsün yayılmasını engellemek amacıyla oldukça yavaş bir tempoda ilerleyecek.

Yolcuların belirti göstermedikleri onaylandıktan sonra beşer kişilik küçük gruplar halinde teknelere bindirilmesi planlanıyor.

Sivil Savunma Genel Sekreteri Virginia Balcones sürecin güvenliği hakkında "Bir kez daha tekrar ediyorum ki yolcuların geçeceği tüm alanlar tamamen izole edilecek ve sivil personelle hiçbir şekilde temas kurulmasına izin verilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

Tahliye planı her ülkenin kendi vatandaşı için ayrı ayrı uygulanacak. Karaya ayak basan yolcular hiç bekletilmeden otobüslerle doğrudan havalimanı pistine sevk edilecek.

Her ülkenin uçağı kalkış için hazır bekleyecek ve yolcular başka hiçbir noktaya uğramadan ülkelerine gönderilecek.