The Wall Street Journal'da yer alan habere göre İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte Pentagon, Orta Doğu'ya bir deniz piyade keşif birliği gönderiyor. Yetkililer, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Orta Doğu'daki Amerikan kuvvetlerinden sorumlu ABD Merkez Komutanlığı'nın, genellikle 2.500'e kadar deniz piyadesinden oluşan bu keşif birliği için yaptığı talebi onayladığını belirtti.

Bu hamle, İran'ın boğaza yönelik saldırılarının stratejik su yolundaki trafiği felç etmesi, küresel ekonomiyi sekteye uğratması, benzin fiyatlarını yükseltmesi ve ABD Başkanı Donald Trump için büyük bir askeri ve siyasi zorluk oluşturmasıyla aynı zamana denk geliyor. Pentagon sözcüsü ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.