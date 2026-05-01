ABD Genelkurmay Başkanı Bradford Cooper Fox News'le yaptığı röportaja göre ABD hükümeti İran'a karşı son darbeyi vurmak için hazırlıklara başladı.

İran hükümetinin ateşkesten sonra ABD'nin barış anlaşması için şart olarak sunduğu maddeleri kabul etmemesi savaşı soğuttu.

Ancak ABD, İran'ın bu koşulları kabul etmesi için son bir darbe vurmaya hazırlanıyor. Cooper'a göre elektrik tesisleri ve yeni liderler hedefte.

Cooper, 'kısa ve hızlı bir saldırı yaparak' İran'ın direnicini kırmak için hazırlık yapıyor.

ABD'nin onlarca savaş gemisi, yüzlerce uçak ve on binlerce askeri İran'ı çevrelerken İran saldırılar için son model silahlarını da hazırladı.

Bu silahlar, İran'ın kıyılarında yapılacak olası bir kara taarruzuna destek vermesi bekleniyor.

'DARK EAGLE' SAVAŞA GİRİYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın balistik füze rampalarını hedef almak amacıyla ordu bünyesinde uzun süredir geciken "Dark Eagle" hipersonik füze sisteminin Orta Doğu'ya gönderilmesini talep etti.

Eğer bu talep onaylanırsa, takvimlerin gerisinde kalan ve henüz tam operasyonel olduğu ilan edilmeyen sistem ilk kez sahada konuşlandırılmış olacak.

Rusya ve Çin'in benzer silahları çoktan devreye aldığı bir dönemde gelen bu hamle, Washington'ın teknolojik boşluğu kapatma çabası olarak görülüyor.

Kaynaklar, İran'ın füze rampalarını mevcut "Hassas Vuruş Füzesi" menzilinin dışına taşıması sebebiyle bu kararın alındığını belirtiyor. Konunun hassasiyeti nedeniyle ismini vermeyen bir yetkili, talebin henüz kamuoyuna açıklanmadığını ve nihai kararın henüz verilmediğini ifade etti.

Bölgede 9 Nisan'dan bu yana taraflar arasında bir ateşkes uygulansa da bu askeri hamle ABD'nin olası yeni saldırılara hazırlandığını gösteriyor.

Bloomberg Ekonomi Savunma Lideri Becca Wasser, tarafların bu sakin dönemi silahlanmak ve plan yapmak için kullandığını vurguladı.

Wasser bu süreci, "Gelecekteki çatışma dalgaları çok daha ölümcül olabilir ve taraflar bu zamanı hazırlık için değerlendiriyor." sözleriyle değerlendirdi.

ABD'NİN EN GÜÇLÜ FÜZELERİNDEN BİRİDİR

Yaklaşık 2 bin 700 kilometreden fazla menzile sahip olan bu silah, ses hızının beş katından fazla süratle hareket ederek hava savunma sistemlerini manevralarla aşabiliyor.

Lockheed Martin tarafından geliştirilen ve her bir ünitesi yaklaşık 15 milyon dolara mal olan bu füzelerden şu an en fazla sekiz adet bulunuyor.

ABD daha önce İran ile olan çatışmalarda stoklarındaki gizli seyir füzelerinin büyük bir kısmını kullanmış durumda.

Mevcut çatışmalarda yaklaşık 1.100 adet gelişmiş seyir füzesinin ateşlendiği belirtiliyor. Bölgede hava üstünlüğü büyük ölçüde ABD'nin elinde olsa da İran hava sahasının bazı noktaları hala tehlike arz ediyor.

Şimdiye kadar onlarca insansız hava aracının ve mürettebatlı savaş uçağının düşürülmesi, gelişmiş hava savunma sistemlerine sahip olan İran'a karşı Dark Eagle gibi yüksek teknolojili silahlara neden ihtiyaç duyulduğunu açıkça ortaya koyuyor.