CENTCOM’un twitter (X) resmi hesabından yapılan paylaşımda, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü deniz ablukasına ilişkin son bilgiler paylaşıldı. ‘65 TİCARİ GEMİ ENGELLENDİ’ Açıklamada, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) gemisi, İran'a karşı ABD ablukasının uygulanması da dahil olmak üzere Arap Denizi'ndeki operasyonlarına devam ediyor. CENTCOM güçleri 65 ticari geminin rotasını değiştirdi ve 4 gemiyi etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verildi. 13 NİSAN’DA ABLUKAYA ALMIŞTI ABD Donanması, İran ile Pakistan arasında gerçekleştirilen ilk müzakere görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından, İran limanlarına yönelik deniz trafiğini engellemek amacıyla 13 Nisan’da Hürmüz Boğazı çevresinde abluka uygulamaya başlamıştı.

