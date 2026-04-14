ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ablukaya başlamasının ardından savaşın yeniden alevlenme riski endişe yarattı.

Bununla birlikte iki ülke arasında yürütülen müzakerelerde ikinci tur ihtimali yeniden gündeme geldi.

ABD basınından CNN'e göre burada Pakistan'ın yanı sıra Türkiye'nin arabuluculuk rolü öne çıktı.

Gazetenin aktardığına göre bir Beyaz Saray yetkilisi, Washington ve Tahran arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için Ankara'nın aktif diplomasi yürüttüğünü belirtti.

Haberde tarafların yeni görüşme turu için İslamabad ya da Cenevre seçeneklerini değerlendirdiği aktarıldı.

Ayrıca iki haftalık ateşkes süresi sona ermeden önce müzakerelerin en erken perşembe günü yapılabileceği iddiası ortaya atıldı.