ABD Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi'ndeki tanker trafiğini yeniden açmak için İran'ın Hark adasını ele geçirme planları yapıyor.

İran'a 5 bin deniz piyadesi gönderen ABD, uluslararası bir koalisyonun yardımıyla Hark adasını ele geçirmeyi planlıyor.

ABD, kendi askerleriyle birlikte NATO birliklerinin de saldırıya dahil olmasını ve Hürmüz boğazından geçecek gemileri korumasını talep ediyor.

Yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarını kontrol altına almayı hedefleyen bu girişim kapsamında Beyaz Saray, "Hürmüz Koalisyonu" adını verdiği bu yapıyı hafta sonuna kadar resmen duyurmayı planlıyor.

ADAYA SALDIRI BÜYÜK RİSK

Askeri seçenekleri masada tutmaya devam eden ABD ordusu, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştirdiği stratejik Hark Adası yakınlarındaki hedefleri vurmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde adadaki askeri tesislere yönelik saldırı emri verdiğini ancak petrol tesislerini şimdilik muaf tuttuğunu açıklayan Trump, adaya saldırmaya devam edeceklerini belirtti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi şu an için adanın tamamen ele geçirilmesine yönelik kesin bir karar alınmadığını vurguladı, ancak kararın her an değişebileceğini vurguladı.

Axios'a konuşan başka bir yetkili, Trump'ın Hark Adası'nı doğrudan ele geçirme fikrini beğendğini belirtti.

Hark adasının ele geçirilmesini “rejimin ekonomik nakavtı" olacağını söyleyen yetkili, rejimin petrol kaynaklarından kesileceğini ve gücünün kalmayacağını belirtti.

Ancak bu hamle, kara birliklerinin gönderilmesini gerektirecek. Böyle bir operasyon Körfez ülkelerine, özellikle de Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine ve boru hatlarına yönelik misilleme saldırılarını tetikleyebilir.

Dahası, İran'ın sadece birkaç kilometre ötesinde bulunan adanın ele geçirildikten sonra ABD tarafından savunulması zor olabilir. İran, adayı üst üste vurarak ABD askerleri için bu bölgeyi kullanılamaz hale getirebilir.

Yetkili, “Büyük riskler var. Büyük kazançlar da var. Başkan henüz karar vereceğini bir noktaya gelmedi, ancak yakında bu kararı verebilir de" dedi.

KOALİSYON ŞİMDİDEN SALLANTIDA

İran'ın Çin'e petrol ulaştırırken Körfez ülkelerinin ihraç ettiği petrolün ulaşımını tamamen kesmesi, ABD'nin elini kolunu bağladı.

Hafta sonu boyunca yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Trump, aralarında İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da bulunduğu çok sayıda liderle görüşerek ülkeleri Koalisyon'a katılmaya çağırdı.

Trump, "Boğazların denetlenmesi konusunda diğer ülkelerle görüşüyoruz; yanımızda başka ülkelerin de olması güzel bir gelişme olacaktır, biz destek vereceğiz ve şu ana dek oldukça iyi geri dönüşler alıyoruz" şeklinde konuştu.

Ancak Trump'ın koalisyona katılması için teklifte bulunduğu, hatta tehdit ettiği ülkeler İran'a gemi göndermeye sıcak bakmıyor.

Trump tarafından koalisyona davet edilen Japonya ve Avustralya İran'a gemi göndermeyi düşünmediklerini belirten açıklamalar yaptı.

Trump aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı zirve öncesinde Pekin’in koalisyona dahil olması için baskı yaptı. Bu konuda ilerleme sağlanmaması durumunda Çin ziyaretini erteleyebileceğinin sinyalini verdi.