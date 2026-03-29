ABD-İsrail koalisyonunun İran ile savaşında 30'uncu güne girildi; bölgede hem askeri hareketlilik hem de diplomatik temaslar hız kesmeden devam ediyor.

İsrail, Tahran'a saldırdı

Sıcak bölgedeki son gelişmelere göre İsrail, İran'ın başkenti Tahran’a hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası kentin batı kesimlerinde şiddetli patlamalar meydana geldiği, bazı alanlarda ciddi hasar oluştuğu ve dumanların yükseldiği bildirildi.

Musul ve Kerkük'te İran'a yakın Haşdi Şabi'ye saldırı düzenlenirken Husiler de İran'ın yanında savaşa girdi.

İran'dan Hayfa'ya füze saldırısı

İran ise bu saldırılara misilleme olarak İsrail'in Hayfa kentine füze saldırısı gerçekleştirdi. Bu nedenle kentte sirenler çalarken, hava savunma sistemleri devreye girdi.

ABD askerleri Orta Doğu'da

Önceki günün en dikkat çekici gelişmesi ise ABD'nin bölgede yaptığı askeri yığınak oldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşık 3 bin 500 deniz piyadesini taşıyan USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu'daki görev bölgesine ulaştığını açıkladı.

Diplomasi trafiği sürüyor; Hakan Fidan Pakistan'da

Öte yandan diplomasi trafiği de sürüyor; Bu kapsamda Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın dışişleri bakanları Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya katılmak için Pakistan'a gitti.