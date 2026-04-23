ABD İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde terörle mücadele biriminde üst düzey görev yapan Julia Varvaro, varlıklı "sugar daddylerinden" on binlerce dolar aldığı iddiaları nedeniyle açığa alındı.

29 yaşındaki Varvaro hakkındaki resmi şikayet dosyasında terörle mücadele uzmanın yaşlı ve zengin erkeklerle flört ederek kendilerinden on binlerce dolar aldığını ortaya çıkardı.

Bir bakanlık yetkilisi konuyla ilgili olarak "Varvaro yürütülen soruşturma sonucunda idari izne ayrıldı ve artık İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Müsteşar Yardımcısı Vekili sıfatıyla görev yapmıyor" açıklamasını yaptı.

Mayıs 2025 tarihinde bu kritik göreve atanan Varvaro, daha önce Donald Trump ile çeşitli etkinliklerde fotoğraflanmış bir isimdi. Yaşanan skandaldan sonra Varvaro sessizliğe büründü.

'ONUN İÇİN 40 BİN DOLAR HARCADIM!'

Bakanlık müfettişine sunulan şikayet dilekçesi ise Robert B. isimli bir yönetici tarafından verildi.

Robert, internet üzerinden tanıştığı Varvaro ile yaşadığı üç aylık ilişki süresince tatiller ve lüks hediyeler için yaklaşık 40 bin dolar harcadığını öne sürdü.

Söz konusu şikayette Varvaro’nun bir arkadaşlık sitesinde profil açtığı ve eğitim masraflarını da benzer yöntemlerle karşıladığı iddia edildi.

Robert B. sunduğu dilekçede "Tatiller, mücevherler ve lüks çantalar için 40 bin dolar harcadıktan sonra böyle bir ilişki içinde olmayı istemedim; kendisi bana üniversite borcu olmadığını çünkü eğitim masraflarının 'sugar daddyleri' tarafından ödendiğini söylemişti" dedi.

'SUGAR DADDY' DEĞİL, 'ERKEK ARKADAŞIM'

Julia Varvaro ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek profesyonellik dışı bir durumun yaşanmadığını savundu.

Varvaro savunmasında "Erkek arkadaşımla tatile gitmenin kötü bir şey olduğunu bilmiyordum; biz özel bir ilişki içerisindeydik ve birlikte vakit geçirdik, bunun tam olarak neresinde bir sorun olduğunu anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

Eski bir CIA yetkilisi olan Marc Polymeropoulos ise bu tür bildirilmemiş gelirlerin güvenlik personeli için büyük bir risk olduğunu belirtti.

Polymeropoulos, güvenlik soruşturması sürecinde bu durumun mutlaka çözülmesi gerektiğini vurguladı. Varvaro'nun ulusal güvenlik için bir istihbarat açığı yarattığını vurguladı.