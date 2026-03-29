Altın fiyatları mart başından beri yaklaşık yüzde 15 gerileyerek ons başına 4 bin 500 doların altına geriledi. Fakat Wells Fargo, bu geri düşüşü yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor.

Wells Fargo analisti Edward Lee, mevcut geri çekilmeyi “güçlü bir yükseliş sonrası sağlıklı düzeltme” olarak nitelendirirken, altındaki uzun vadeli yükseliş trendinin devam ettiğini vurguladı.

Banka, 2026 yıl sonu altın fiyatı tahminini önceki 4 bin 500-4 bin 700 dolar aralığından 6 bin 100-6 bin 300 dolar bandına yükseltti. Bu revizyon yaklaşık yüzde 35’lik artışa işaret ediyor.

Mevcut fiyat seviyelerine göre bu hedef, altın için yüzde 38 ile yüzde 43 arasında yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI

Altın fiyatlarının daha önce 4 bin 961 dolar seviyesindeyken yapılan tahmin, son düşüşle birlikte hedef ile mevcut fiyat arasındaki farkı daha da açtı. Bu durum, bankanın “zirveden değil, düşüşten alım” stratejisini güçlendirdi.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altındaki geri çekilmede özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentiler etkili oldu. Fed’in 2026 için sınırlı faiz indirimi sinyali vermesi, reel tahvil getirilerini yükseltirken doları güçlendirdi ve altın üzerinde baskı yarattı.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN 3 ANA FAKTÖR

Wells Fargo’ya göre altının uzun vadeli yükselişini destekleyen üç temel unsur bulunuyor:

-Düşmesi beklenen kısa vadeli faizler, getirisi olmayan altının fırsat maliyetini azaltıyor.

-Merkez bankalarının devam eden altın alımları yapısal talep yaratıyor.

-Artan jeopolitik ve politika belirsizlikleri, altına olan talebi güçlendiriyor.

MERKEZ BANKALARINDAN GÜÇLÜ TALEP

Merkez Bankaları 2025 yılında yaklaşık 863 ton altın alımı gerçekleştirerek rekor seviyelere ulaştı. Bu eğilimin 2026’da da sürmesi bekleniyor.

JPMorgan, merkez bankalarının 2026’da yaklaşık 800 ton altın alımı yapacağını öngörürken yıl sonu fiyat hedefini 6.300 dolar olarak açıkladı.

Çin Merkez Bankası’nın 15 ay üst üste altın alımı yaparak rezervlerini artırması, gelişmekte olan ülkelerin dolar varlıklarından çeşitlendirmeye yöneldiğini gösteriyor.

DİĞER BANKALAR YÜKSELİŞ BEKLİYOR?

Büyük yatırım bankalarının altın tahminleri de benzer seviyelerde yoğunlaşıyor:

UBS: 6 bin 200 dolar

JPMorgan: 6 bin 300 dolar

Goldman Sachs: 5 bin 400 dolar

Daha temkinli bir görünüm sunan HSBC ise jeopolitik risklerin azalması durumunda altının 3 bin 950-5 bin 50 dolar aralığında işlem görebileceğini belirtiyor.

ALTININ YÖNÜ NEYE BAĞLI?

Uzmanlara göre altının yıl sonuna kadar hedeflenen seviyelere ulaşıp ulaşamayacağı üç kritik faktöre bağlı olacak:

-Fed’in faiz indirimlerine yönelip yönelmeyeceği

-Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürüp sürdürmeyeceği

-Jeopolitik risklerin yüksek kalıp kalmayacağı

Altının ons fiyatı savaş nedeniyle son dönemde gerilese de bu yıl yüzde 4,2 artıda. Gram altın da bu yıl yüzde 7,82 yükseliş kaydetti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.