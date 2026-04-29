ABD merkezli yatırım bankası devi Goldman Sachs, yapay zeka stratejilerinde kritik bir değişikliğe gitti. Banka, Hong Kong'da görev yapan personeline yönelik Anthropic yapay zeka modellerine erişim kısıtlaması getirdi. Söz konusu karar, kurum içi dijital platformlar üzerinden sağlanan erişimin tamamen sonlandırılmasını kapsıyor.

SÖZLEŞME GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Banka yönetiminin, teknoloji girişimi Anthropic ile mevcut olan ticari sözleşmesini kapsamlı bir incelemeye tabi tuttuğu öğrenildi. Yapılan teknik ve hukuki değerlendirmeler sonucunda, Hong Kong lokasyonundaki çalışanların herhangi bir Anthropic ürününü kullanmaması gerektiği kararına varıldı.

Kararın gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmazken, kısıtlamanın bankanın bölgedeki veri güvenliği ve uyumluluk politikalarıyla bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

CLAUDE MODELLERİNE ERİŞİM KESİLDİ

Daha önce Goldman Sachs çalışanları, bankanın kendi bünyesinde geliştirdiği özel yapay zeka platformu aracılığıyla Claude modellerine erişim sağlayabiliyordu. Ancak son birkaç haftadır bu erişimin kademeli olarak kaldırıldığı ve şu an itibarıyla tamamen devre dışı bırakıldığı bildirildi.