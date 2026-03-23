Dünyanın en prestijli düşünce kuruluşlarından biri olan Council on Foreign Relations (CFR) uzmanı ünlü stratejist Max Boot, ABD’nin İran operasyonundaki askeri aksaklıkları masaya yatırdı. 23 Mart 2026 tarihli analizinde Amerikan ordusunun asimetrik savaşta sınıfta kaldığını belirten Boot, bu durumun küresel rakipler için "bulunmaz bir nimet" olduğunu savundu.

"BİTTİĞİNİ İÇGÜDÜLERİYLE ANLAYACAKMIŞ!"

Başkan Trump’ın savaşın gidişatına dair somut bir kriteri olmadığını iddia eden Boot, Beyaz Saray’daki strateji boşluğuna şu sözlerle dikkat çekti:

"Trump geçen hafta 'Savaşın bittiğini içgüdüsel olarak anlayacağım' dedi. Çünkü bu girişimin başarısını ölçecek bilimsel bir veri yok. Lojistik sorunlar ve mühimmat derinliğinin olmaması Amerika’yı büyük bir çıkmaza sürüklüyor."

"RUSYA VE ÇİN BU DERSLERE ÇALIŞIYOR"

Özellikle drone (İHA/SİHA) teknolojisi ve savunması konusundaki yetersizliğin altını çizen CFR uzmanı, Amerika’nın bu zayıflıklarının Moskova ve Pekin tarafından dikkatle not edildiğini vurguladı:

"Hazırlıksızlığımız rakiplerimizin işine yarayacak. Rusya ve Çin bu zayıflıklar üzerine çalışıp kendi stratejilerini geliştirecekler. Bizim bu 'acziyet' görüntümüz gelecekteki büyük güç rekabetinde bize ağır bedeller ödetebilir."

"ABD'NİN CAYDIRICILIĞINI YOK EDEBİLİR"

İran savaşının 4. haftasına girilirken yapılan bu değerlendirme, uluslararası ilişkiler çevrelerinde soğuk duş etkisi yarattı. Max Boot, Amerika'nın bugün İran karşısında verdiği bu "zayıflık" görüntüsünün, özellikle Tayvan ve Ukrayna cephelerinde ABD'nin caydırıcılığını yok edebileceğini iddia etti.

CFR NEDEN ÖNEMLİ?

Kısa adı CFR olan Council on Foreign Relations (Dış İlişkiler Konseyi), ABD dış politikasının şekillendiği en kritik merkezlerden biri olarak kabul ediliyor. Washington’da "stratejik akıl" olarak görülen kurumdan gelen bu 'zayıflık' itirafı, askeri yetersizliğin en üst düzeyde kabul edildiği şeklinde yorumlanıyor.