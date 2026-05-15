ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Donald Trump ve Xi Jinping’in Pekin’deki kritik görüşmesi sona ererken masadaki en somut başlık tarım ihracatı oldu.

HER YIL ON MİLYARLARCA DOLARLIK ANLAŞMA

Pekin’deki temasların ardından açıklamalarda bulunan Greer, önümüzdeki üç yıllık süreci kapsayan geniş çaplı bir ticaret hacmi beklediklerini belirtti. Greer, Çin’in taahhütlerinin çift haneli milyar dolar seviyelerinde olacağını vurgulayarak bu durumun Amerikan çiftçisi için stratejik bir kazanım olacağını ifade etti.

SADECE SOYA FAULYESİ İHRACATI OLMAYACAK

Yeni ticaret paketinin kapsamına dair ipuçları veren Greer, anlaşmanın geçmişteki dar kapsamlı alımlardan farklı olacağını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu ziyaretin ardından, önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl çift haneli milyar dolar seviyesinde tarım ürünü alım anlaşması görmeyi bekliyoruz. Bu, sadece soya fasulyesiyle sınırlı kalmayan tüm tarım ürünlerini kapsayan daha genel ve toplu bir anlaşma olacak."