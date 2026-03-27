ABD Ordusu, vuruş menzilini ve keşif kabiliyetini artırmak amacıyla AH-64 Apache saldırı helikopterlerini, "fırlatılan etkiler" (launched effects) kategorisindeki ALTIUS-700 insansız hava araçlarıyla entegre etmeye başladı.

26 Şubat’ta Arizona’daki Yuma Deneme Alanı’nda gerçekleştirilen ve sonuçları 17 Mart 2026'da kamuoyuyla paylaşılan testlerde, Apache helikopteri hem havada asılı dururken hem de seyir halindeyken ALTIUS-700 sistemlerini başarıyla ateşledi. Bu kritik deneme, mürettebatlı platformlar ile insansız sistemlerin ortak operasyon icra etme yeteneğinde yeni bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.

İLERİ HATLARDA KEŞİF YAPABİLİYOR

Geliştirilen bu yeni doktrin, pilotları ve personeli doğrudan ateş hattına sokmadan düşman unsurlarını etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. Apache’den fırlatılan ALTIUS-700 dronları, helikopterin yerleşik sensörlerinin çok ötesine geçerek ileri hatlarda keşif yapabiliyor, veri aktarabiliyor ve hatta doğrudan hedefleme desteği sunabiliyor.

Bu entegrasyon sayesinde ordu; hava, kara ve ağ sistemlerinin tek bir vücut gibi hareket ettiği "çok alanlı operasyon" kabiliyetini pekiştiriyor. Proje mühendisleri, fırlatmaların gerçek savaş senaryolarını yansıtacak farklı koşullarda başarıyla tamamlandığını ve sistemin ordu için stratejik bir avantaj sağladığını vurguluyor.

460 KİLOMETRELİK OPERASYON MENZİLİ BULUNUYOR

Teknik özellikleriyle dikkat çeken ALTIUS-700, yaklaşık 460 kilometrelik geniş bir operasyon menziline ve dört saatlik havada kalış süresine sahip. Kompakt yapısına rağmen istihbarat, gözetleme ve elektronik harp görevlerini üstlenebilen drone, aynı zamanda bir "Hellfire" füzesine eşdeğer mühimmat taşıma kapasitesiyle tanklar ve zırhlı araçlar gibi yüksek değerli hedefleri hassasiyetle imha edebiliyor.