Savunma Bakanı Pete Hegseth Çarşamba günü Kongre üyelerinin karşısına çıkarak sert açıklamalarda bulundu, ancak Bakan'ın verdiği bilançoyı sert açıklamaları gizleyemedi.

Pentagon 60 gündür süren savaşın 25 milyar dolara ve 14 Amerikan askerinin hayatına mal olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine Hegseth ABD ordusu için Kongre'den 1.45 trilyon dolar talep etti.

Bu açıklama, Hegseth'in saldırgan tavrına rağmen Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki oturuma damga vurdu.

Normal şartlarda Savunma Bakanlığı'nın yaklaşık 1,45 trilyon dolarlık bütçe talebinin incelenmesi beklenen oturumda Hegseth vaktinin büyük bir kısmını onayına ihtiyaç duyduğu milletvekillerine yüklenerek geçirdi.

'EN BÜYÜK SORUN SİZSİNİZ'

Komisyonun başından itibaren agresif bir tavır takınan Hegseth, henüz tek bir soru bile sorulmadan hazırladığı metni okumaya başladı.

Savunma Bakanı "Şu anda karşı karşıya olduğumuz en büyük zorluk ve en büyük düşman Kongre’deki Demokratların ve bazı Cumhuriyetçilerin pervasız, etkisiz ve yenilgi yanlısı sözleridir" dedi.

Beş saat süren oturumda gerginlik tırmanırken Komite Başkanı Mike D. Rogers Hegseth'i milletvekillerine saygı göstermesi konusunda uyarmak zorunda kaldı.

Bu çıkış savaşın başlangıcından bu yana Kongre'de verilen ilk halka açık ifadede gergin bir atmosfer yarattı.

Cumhuriyetçi üyelerin haftalardır kamuoyu denetiminden kaçındığı bu operasyon anketlere göre ABD halkı tarafından desteklenmiyor.

Çatışmanın 60 günlük kritik eşiğine gelindiği bu dönemde bazı Cumhuriyetçiler bile Başkan Trump’ın savaş yönetiminden şüphe duymaya başladı.

SORULARA CEVAP VEREMEDİ

Paneldeki kıdemli Demokrat üyelerden Adam Smith "Tam ölçekli bir Orta Doğu savaşının içindeyiz ve bunun bedellerini gördük. Bu süreç nereye gidiyor?" sorusunu sordu.

Hegseth'in bu soruya yanıtı ise tartışma yarattı. Hegseth, savaşın kazanıldığını ve çok başarılı olduğunu söyledi ancak tam olarak hangi kazanımların yapılığına dair bir cevap bulamadı.

Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise araya girerek İran'ın son on yılların en zayıf ve en yetersiz durumunda olduğunu savundu.

Pentagon Saymanı Jay Hurst savaşın maliyetinin büyük ölçüde mühimmat harcamaları nedeniyle 25 milyar doları bulduğunu söylemesiyle, ipler iyice gerildi

Bu rakam başlangıçta tahmin edilen 200 milyar doların oldukça altında kaldı. Ancak plansızlık bilançonun etkisini ağırlaştırdı.

Ancak Hegseth harekatın ne zaman sona ereceği konusunda sessiz kalarak "Düşmanınızın ordusunu yok etmişken ve boğazları kontrol ediyorken onlara bu bilgiyi asla vermezsiniz" diyerek açıklama yapmayı reddetti.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Oturumun en hararetli anları Demokrat John Garamendi'nin Hegseth’i "beceriksizlikle" ve halka yalan söylemekle suçlamasıyla yaşandı.

Garamendi İran’ın hala önemli askeri kapasitesini koruduğuna ve Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dikkat çekti.

Hegseth ise bu eleştirilere milletvekilinin "düşmanı desteklediğini" ima ederek yanıt verdi.

Bakan dışarıdaki protestocuların "savaş suçlusu" sloganları arasında savunmasını sürdürürken "Gevşek konuşmalarınıza rağmen Amerikan halkının bu görevi desteklediğini biliyorum" dedi.

Bazı Cumhuriyetçi üyeler ise ordunun azalan mühimmat stokları konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.

Savaşın belirsizliği devam ederken Başkan Trump sosyal medyadan İranlı liderleri "akıllanmaya" davet eden paylaşımlar yaptı.