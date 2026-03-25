Açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından yapıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"- Trump 14-15 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek. Xi Jinping daha sonra ABD'yi ziyaret edecek.

- Başkanın tercihi her zaman barıştır. Daha fazla ölüm ve yıkıma gerek yok.

- Ancak İran mevcut durumun gerçekliğini kabul etmezse, askeri olarak yenildiklerini ve yenilmeye devam edeceklerini anlamazlarsa, Başkan Trump, daha önce hiç olmadığı kadar sert bir darbe almalarını sağlayacaktır.

"15 MADDE REDDEDİLMEDİ"

- İran rejiminin kalan unsurlarının Başkan Trump ile işbirliği yapma ve nükleer emellerinden vazgeçme fırsatı var. İran ile görüşmeler çıkmaza girmedi, devam ediyor ve hala verimli.

- İran ile müzakereler için 15 maddelik bir ABD planı hakkında medyada dolaşan bazı bilgiler yanlış. Bu aşamada Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında görüşülen görüşmelerin ayrıntılarına girmeyeceğiz.