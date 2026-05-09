Pentagon'un kamuoyuyla paylaştığı yeni “Tanımlanamayan Anormal Olaylar” dosyaları, uzay görevleri sırasında kaydedilen sıra dışı olayları yeniden gündeme taşıdı. Açıklanan belgelerde, Apollo astronotlarının Ay görevleri sırasında gözlemlediği gizemli ışıklar ve tanımlanamayan cisimlere ilişkin kayıtlar dikkat çekti.

54 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Dosyalarda yer alan bilgilere göre, 1972 yılında gerçekleştirilen Apollo 17 görevi sırasında çekilen bazı görüntülerde üçgen düzeninde sıralanmış parlak noktalar tespit edildi. Yetkililer, görüntülerdeki oluşumların kaynağına ilişkin kesin bir sonuca ulaşılamadığını belirtirken, ilk incelemelerde bunun fiziksel bir nesne olabileceği değerlendirmesinin yapıldığı aktarıldı.

Belgelerde ayrıca Apollo 12 görevi sırasında Ay yüzeyinde görüldüğü öne sürülen mavi renkli dikey ışık oluşumuna ilişkin kayıtların da bulunduğu ifade edildi. Astronotların görev merkezine aktardığı konuşmalar arasında, “yanımızdan geçen parlak cisimler” ve “havai fişekleri andıran görüntüler” şeklindeki ifadeler öne çıktı.

Ay’a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin’in de uzay yolculuğu sırasında alışılmadık ışıklar gözlemlediğine yönelik değerlendirme toplantısı kayıtlarının dosyalarda yer aldığı bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI DA UFO DOSYASINDA

Pentagon’un yayımladığı belgeler yalnızca Ay görevleriyle sınırlı kalmadı. ABD’deki askeri üsler ile Hürmüz Boğazı çevresinde bildirilen tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin raporlar da kamuoyuna sunuldu.

Dosyalarda, 2020 yılında Hürmüz Boğazı üzerinde yaklaşık 550 metre irtifada görüldüğü belirtilen bir UFO’ya ait askeri raporun da bulunduğu kaydedildi. Ayrıca 2025 tarihli FBI görüşme notlarında, üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisinin askeri bir tesis yakınında “çok sıcak bir küre” gördüğünü anlattığı ve cismin olağanüstü hızla hareket ettiğini söylediği aktarıldı.

ŞEFFAFLIK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Pentagon, yayımlanan dosyaları “ABD tarihindeki en kapsamlı UFO şeffaflığı adımlarından biri” olarak değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya paylaşımında, önceki yönetimlerin bu konuda yeterince açık davranmadığını savundu.

Öte yandan bazı uzmanlar, belgelerin önemli bölümünün eski haber arşivleri ve netlik taşımayan görüntülerden oluştuğunu belirterek açıklamaların zamanlamasına dikkat çekti. Uzmanlar, kamuoyunun farklı gündemlerden uzaklaştırılmasının hedeflenmiş olabileceği yorumunda bulundu.

Pentagon, önümüzdeki dönemde yeni UFO belgelerinin aşamalı şekilde yayımlanmaya devam edeceğini açıkladı.