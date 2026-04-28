AKP, Osmanlı’da Abdülaziz’in padişahlık yaptığı 1868 yılında hizmete başlayan Bursa’daki Memleket Hastanesi’ni Cumhurbaşkanlığı Kararı ile satışa çıkardı. Böylece sürekli Osmanlı mirasından bahseden iktidar, 158 yıllık hastaneyi özelleştirmiş olacak. İktidarın bu adımı, Bursalı vatandaşların, sağlık çalışanlarının ve CHP’li vekillerin yoğun tepkisiyle karşılaştı. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, hastanenin satılmasına karşı olduklarını vurgulayarak, “Buraya otel yapılacağı söyleniyor. Burayı eğer satın almayı düşünen birileri varsa şimdiden söylüyorum, en fazla iki yıl sonra iktidarız. Kim nereyi alırsa alsın onları geri alacağız” dedi.

EŞİ BENZERİ YOK

Yapılan basın açıklamasında “Sağlık hakkı bir ticaret konusu değildir” vurgusu yapıldı. SÖZCÜ, dün Zekeriya Albayrak imzalı haberle dünyada eşi benzeri olmayan ve 78 yıldır faaliyet gösteren Eskişehir Hava Hastanesi’nin de özelleştirme kapsamına alındığını duyurmuştu. Hastanenin uçak şeklindeki binasının dünyada eşi benzeri bulunmuyor.

49 hastaneyi satacaklar

İktidar; Adana, İstanbul, Çankırı, Tekirdağ, Elazığ, Isparta, Kars, Çanakkale ve Bursa gibi birçok ildeki 49 hastaneyi daha satmayı planlıyor.