CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin iddiaları paylaştı.

Özel, Gürlek’e ait olduğunu öne sürdüğü 12 taşınmaz ile satışı yapılan 4 mülkün toplam değerinin 452 milyon lira olduğunu açıkladı.

Açıklamasında ayrıca Gürlek’in Hollanda’dan bir yat satın aldığını ve söz konusu yatın Lüksemburg’daki bir limanda bulunduğunu iddia etti.

DALGA GEÇMEYE ÇALIŞTI...

Akın Gürlek, hakkındaki iddiaları önce sosyal medya hesabından yalanladı, ardından üzerine kayıtlı 4 taşınmaz bulunduğunu açıkladı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi tartışmaya köşe yazısıyla katıldı.

Selvi, kaleme aldığı yazıda yat iddiası üzerinden Özgür Özel ile dalga geçen ifadelere yer verdi.

Selvi, şu ifadelere yer verdi:

-Lüksemburg halkı Özgür Özel’e ne kadar teşekkür etseler azdır. Çünkü Özgür Bey, Lüksemburg’a deniz getirdi. Bir de yat limanı yaptı. Bu iyiliği baba, oğluna yapmaz.

-Lüksemburg’da bir yatı var. Orada demirli. Türkiye’den değil, Hollanda’dan alındı” dedi. Özgür Özel’in iddiası önemli, ancak bir sorun var. Lüksemburg’da deniz yok. Deniz olmayan yerde liman oluyor mu onu da bilmiyorum.

-Özgür Özel’in iddiaları üzerine Lüksemburg haritasını bularak inceledim. Lüksemburg’da denizi bulamadım. Ansiklopedilere baktım.

-“Lüksemburg, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Kuzeyinde ve batısında Belçika, doğusunda Almanya, güneyinde ise Fransa ile çevrilidir” deniliyor.

-Ya Lüksemburg’da deniz yok. Ya da Özgür Özel, Lüksemburg’a deniz getirdi, Lüksemburgluların bundan haberi yok.

-Şimdi beni aldı bir düşünce; denizi olmayan Lüksemburg’da bu yat hangi limana demirledi!

SCHWEBSANGE MARİNA

Lüksemburg, Almanya, Fransa ve Belçika ile çevrili, denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesi.

Buna karşın ülkede, Moselle Nehri kıyısında yer alan Schwebsange Marina dikkat çekiyor. Söz konusu marinada 200’den fazla bağlama kapasitesi bulunuyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut iddialara X hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

Bulut, şunları kaydetti:

Burası Moselle Nehri, Lüksemburg’un incisi…

Nehrin üzerindeki marinada bağlı yatlar, “Lüksemburg’da deniz yok, yat nereden gelsin?” diyenlerin yüzünü kızartacak cinsten.

Evet, Lüksemburg’da deniz yok; ama bir ülkede yat görmek için illa denize kıyısı olması gerekmiyor. Basın toplantısının şaşkınlığıyla, algı operasyonuna soyunanlara hatırlatılır.