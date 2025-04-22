Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'ya, Konyaspor taraftarları büyük tepki gösterdi.
Karşılaşma öncesinde zemini incelemek için sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor taraftarlarının protestosu ile karşılaştı. Bunun üzerine tribünlere doğru giden Abdülkerim Bardakcı, taraftarlar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Konyaspor'da forma giyen Umut Nayir araya girerek Abdülkerim Bardakcı'yı olay yerinden uzaklaştırdı.
Yaşanan gerginliğin sona ermesinin ardından Abdülkerim Bardakcı, soyunma odasına geri gitti.
Konyaspor taraftarları, maç başladıktan sonra da top Abdülkerim Bardakcı'nın ayağına geldiğinde yuhalayarak tepkilerini devam ettirdi.
Abdülkerim Bardakcı, 1 Temmuz 2022 tarihinde Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.