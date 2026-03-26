Abdullah Dilipak, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "Bosna'da Müslümanlara bir soykırım uygulandı. Hadi sıkıyorsa bugün yapsınlar" sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Konya'da katıldığı bir etkinlikte Bosna-Hersek’te Müslümanlara yönelik soykırımına değinerek "Hadi bugün sıkıyorsa bugün yapsınlar. Niye? Bugün Türkiye var, bugün Recep Tayyip Erdoğan var. Kudretiyle, gücüyle bunu engelleyecek bir ülke var" ifadelerini kullanmıştı.

Bir dönem iktidarın yakınlığı ile öne çıkan Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından Bilal Erdoğan’ın sözlerini alıntılayarak "Çok büyük konuşmamalı. Allah cc bizleri imkanları artırarak ve azaltarak imtihan edecektir. Toplum Allah’ın ipini bırakırsa Allah da onların ipini bırakır, başlarında bir peygamber de olsa hüküm değişmez. Hüküm Allah’ındır ve bilgaderi hayrihi ve şerrihi!" diyerek yanıt verdi.