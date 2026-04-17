İBB davasının önceki günkü duruşmasında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt kendini savunurken, “Eski, yeni bakanların, milletvekillerinin 5. Levent’te daireleri var. Eski Cumhurbaşkanın (Abdullah Gül) evi var orada” diye ifade vermişti.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Eski Cumhurbaşkannı Abdullah Gül’ün ekibinden bu iddialara cevap geldi. Yapılan açıklamada şu denildi: “11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve çocuklarının bahse konu projede ne şimdi ne de daha önceden daire ve benzeri mülklerinin bulunmadığını tarafınıza belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız.”