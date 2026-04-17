11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oğlu Mehmet Emre Gül, iş dünyasındaki yeni girişimiyle yeniden gündemde.

Daha önce alışveriş merkezlerinde "bardakta mısır" konseptiyle dikkat çeken Gül, bu kez rotasını çikolata sektörüne çevirdi.

Oksijen'in aktardığına göre Mehmet Emre Gül, İsviçre merkezli ve dünyanın en pahalı çikolata markaları arasında gösterilen bir markayı Türkiye pazarına getirdi.

Markanın İstanbul'daki ilk mağazaları yine lüks segment AVM'lerde açıldı.

FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Ancak markanın Türkiye'deki fiyatları da en az kendisi kadar dikkat çekti.

Bir mağazasında satılan 40 gramlık fındıklı bitterin fiyatı 320 lira; kilogram fiyatı da yaklaşık 8 bin lira olduğu aktarıldı.

Markanın kendi internet sitesinde ise kilogram fiyatları 60 euro ile 280 euro arasında değişiyor.

Türkiye'deki satış fiyatlarının bu aralığın da üzerine çıktığı görülüyor.