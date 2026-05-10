“Olağanüstü koşullar” için uygulanması gereken ‘’Acele kamulaşma” AKP iktidarında sıradan bir yönteme dönüştü. Bu yılın ilk 4 ayında ayında 73 acele kamulaştırma kararı alınması dikkat çekti.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu konuya yaptığı açıklamada, “Yurttaşın toprağına, köylünün geçim kaynağına, çiftçinin üretim alanına çıkar uğruna el koyuyorlar. Bu iktidarın maden ve enerji şirketleri için hiç bitmeyen bir acelesi var. Doğanın yeşilini değil, doların yeşilini koruyorlar” dedi.

Acele kamulaştırmanın olağanüstü hâl gibi istisnai durumlarda başvurulabileceğini kaydeden Bakırlıoğlu şöyle devam etti: “2005 yılında 6 karar alınırken, 2023’te 193, 2024’te ise 191 acele kamulaştırma kararı alınmış. 2025 yılında bu sayı 202’ye ulaştı. Bu yıl ise 73 yeni acele kamulaştırma kararı verildi. AKP iktidarı döneminde toplam sayı 2 bin 695’e dayandı. Bu artık bir istisna değil; sistematik bir gasp düzenidir.”