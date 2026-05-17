Başarılı oyuncu Merve Çandar, katıldığı televizyon programında hem kariyer yolculuğunu hem de bilinmeyen geçmişini anlattı. Oyunculuğa başlamadan önce acil serviste hemşire olarak görev yaptığını açıklayan Çandar, bir gece hastanede yaşanan tesadüfi karşılaşmanın kendisini ekran dünyasına taşıdığını ifade etti.
''PRENSES OLMAYI TAM YAŞAYAMADI''
“Kuruluş Orhan” dizisinde hayat verdiği Dafne karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çeken Merve Çandar, set deneyimlerinin kendisi için büyük bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Tarihi yapımlarda rol almanın çocukluk hayali olduğunu belirten genç oyuncu, “Muhteşem Yüzyıl’ı izlerken bir gün böyle bir projede yer almayı çok isterdim. Şimdi böylesine büyük bir yapımda olmak benim için çok özel” dedi.
''PRENSES OLMAYI TAM YAŞAYAMADIM''
Dizide canlandırdığı karakteri severek oynadığını dile getiren Çandar, yoğun set temposuna rağmen önemli deneyimler kazandığını ifade etti:
''Oynadığım karakteri çok seviyorum. Prenses olmayı tam yaşayamadım. Dafne ortalıklarda ufak ufak gezen küçük ama tehlikeli bir kız. Çok şey öğrendim bu diziden. İyi ki binicilik eğitimim vardı, çünkü bir gün önce gelmişti bana iş. Ve hazırlanacak vakit yoktu. Kendimi sette bulmam anlık gerçekleşti.''
Günün Trend Haberleri
ACİL SERVİS HEMŞİRESİYDİ GELEN TEKLİFLE HAYATI DEĞİŞTİ
Ancak Merve Çandar’ın en çok konuşulan açıklaması oyunculuk öncesindeki mesleği oldu. Uzun süre acil serviste hemşire olarak çalıştığını söyleyen genç isim, hayatının yönünü değiştiren olayın tamamen tesadüf eseri yaşandığını anlattı.
Çandar, “Bir gece acilde görevdeydim. Oyuncu koçu olan bir kişi yakınının rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gelmişti. Sohbet sırasında bana neden oyuncu olmadığımı sordu. O ana kadar böyle bir düşüncem hiç yoktu” ifadelerini kullandı.
Oyunculuk sektörüne girerken hiçbir bağlantısı olmadığını belirten Çandar, eğitim almadan bu alanda ilerlemenin zor olduğunu düşündüğünü ancak zamanla kendisini geliştirerek kariyerine yön verdiğini söyledi. Oyunculuğun yanı sıra şan eğitimi aldığını da belirten genç isim, tüplü dalış ve tırmanış gibi adrenalini yüksek hobilerle ilgilendiğini anlattı.
Çanakkale’nin Çan ilçesinden İstanbul’a uzanan hikâyesini de paylaşan Merve Çandar, büyük şehir hayatının ilk başta kendisini korkuttuğunu ancak zamanla İstanbul’a alıştığını ifade etti.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.