Devlet hastanelerindeki doktor krizi çözülemiyor. İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi acil servisinde yaşanan yoğunluk, hastalar ve yakınlarının tepkisine neden oldu. Görüntülerde, yüzlerce hastanın sıra beklediği ve acil servis alanlarında büyük bir kalabalık oluştu. Hasta yakınları isyan ederek personel sayısına dikkat çekti.

“KIYAMET GİBİ İNSAN”

Yoğunluğu kayda alan bir kadın, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı: “Beylikdüzü Devlet Hastanesi Sarı Alan... Kıyamet gibi insan. Çok ağır hastalar sırada bekliyor. Acil bölümü buradan da beter. Yeşil Alanda hiç ayakta bile durulamıyor. Maalesef hastalar çok kötü. Beylikdüzü Devlet Hastanesi... Burası Sarı Alan. İki doktor çalışıyor. Maalesef doktorlar saniye saniye nefes almadan çalışıyorlar. Hastalar gerçekten çok zor durumda. Herkes perişan. Yeşil Alan oradan da vahim durumda. Çok ciddi bir yoğunluk var. Personel sayısı çok az. Gerginlik hat safhada.”

DOKTOR SAYISI YETERSİZ İDDİASI

Görüntülerde özellikle “Sarı Alan” ve “Yeşil Alan” olarak adlandırılan bölümlerde yoğunluk dikkat çekerken, az sayıda doktorun çok sayıda hastaya müdahale etmeye çalıştığı iddia edildi. Hastaların uzun süre sıra beklemek zorunda kaldığı öne sürüldü.