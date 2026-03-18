Geçtiğimiz aylarda henüz 5 aylık bebeğini kaybeden oyuncu Ege Kökenli'den bu kez müjdeli haber geldi.Ünlü oyuncu, herkesten gizlediği sürecin ardından anne olduğunu sosyal medya paylaşımıyla açıkladı.

ÖNCE BEBEĞİ SONRA DEDESİ VEFAT ETTİ

Zor günler geçiren Ege Kökenli, 2025 yılında henüz 5 aylık bebeğini kaybetmenin acısını yaşamış, kısa süre sonra da dedesini kaybederek derin bir yas sürecine girmişti. Uzun süre gözlerden uzak kalan oyuncunun bu süreçte hamile olduğu ortaya çıktı.

Sessizliğini koruyan Ege Kökenli, bugün yaptığı paylaşımla hayranlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi. Hastane çıkışında eşi ve bebeğiyle birlikte verdiği pozu paylaşan oyuncu, anne olduğunu duyurdu.

''BU ANI ÇOK BEKLEDİK''

Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşayan Ege Kökenli’nin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun duygusal notu ise takipçilerini derinden etkiledi.

Ege Kökenli paylaşımında, “Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gerçekten gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde her şey için... Sonunda kızımız evimizde” ifadelerini kullandı.

YASAK ELMA'YLA ZİRVEYE YÜKSELDİ

Ege Kökenli, 20 Mart 1993’te Kırklareli’de dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı mezunu olan Ege Kökenli, oyunculuk kariyerine 2004 yılında “En İyi Arkadaşım” dizisiyle adım attı.

Kısa sürede dikkat çeken Ege Kökenli, kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer aldı. “Anadolu Kaplanı”, “Öğretmen Kemal”, “Yahşi Cazibe”, “Asla Vazgeçemem”, “Güneşin Kızları”, “Kalp Atışı” ve “Yasak Elma” gibi dizilerde rol alan oyuncu, aynı zamanda “Taksim Hold’em” ve “Aykut Enişte” gibi sinema filmlerinde de performansıyla beğeni topladı.

Farklı rollerdeki başarısıyla adından söz ettiren Ege Kökenli, genç yaşına rağmen geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.