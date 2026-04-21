2009’da başlayan ilk açılım sürecinde Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Kamu Güvenliği Müsteşarlığı (KGM) sıfırlandı. Bir süre önce kapatılan Müsteşarlığın tüm mevzuat ve yönetmelikleri de İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi. 2010’da kurulan Müsteşarlık, terörle mücadele için strateji belirleyip, analizler yapacaktı.

KGM için 17 Şubat 2010’da TBMM’de özel yasa çıkarıldı. Ankara Kızılay’da yıllık 2,5 milyon liraya bina kiralandı, binada tadilat yapılarak garaj giriş bariyerleri ve banyo-tuvalet fayanslarına kadar her şey değişti, 7 milyon lira harcandı.

AKİL İNSANLAR

Sanatçılar Orhan Gencebay, Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit’in de aralarında olduğu Akil İnsanlar heyeti ve Dolmabahçe Mutabakatında da yer alan KGM’de, bir müsteşar, 2 müsteşar yardımcısı 6 daire başkanı ve 94 personel görev yaptı. 8 yıl maaş ödendi ayrıca yılda 4 kez de ikramiye verildi. Yabancı uzman çalıştırılıp, özel sözleşme ücreti ödenmesi olanağı da tanındı.

8 YILDA 7 MÜSTEŞAR

KGM’de 8 yılda 7 müsteşar değişti bazıları sadece 2-6 ay görev yaptı. Müsteşarlığın “Terör ve istihbarat analizi yapmak, kurumlar arası stratejik bilgi desteği, istihbarat paylaşımı, koordinasyon sağlamak, politika geliştirmek” hedefleri de tutmadı. Sonuçta kurumun faydalı olmadığına karar verilip 9 Temmuz 2018’de kapatıldı, şimdi de ‘’Disiplin, Hukuk, Personel, Teşkilat, Görev, Yetki, Çalışma’’ konusundaki yönetmeliklerinin tümü yürürlükten kaldırıldı.

1. açılım sürecinde ‘Dolmabahçe mutabakatı’ 28 Şubat 2015’te Dolmabahçe Sarayı’ndaki Başbakanlık Ofisi’nde açıklanmıştı. O karede, Kamu Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu da yer almıştı. (Solda ilk sırada)

BUTİK MÜSTEŞARLIK

Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’nın kuruluş yasası 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ele alınırken dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “Müsteşarlığın yetkisi ve gücü yüksek olacak. Terörsüz bir hayatı, hayata geçirmek için kuruyoruz’’ dedi. CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi ise “Butik Müsteşarlık kuruyorsunuz, zaman kaybıdır, terör mücadelesinde mesafe alamaz’’ açıklaması yaptı. Sekiz yılda, Muammer Güler, Niyazi Tanılır, Murat Özçelik, Kudret Bülbül, Muhammed Dervişoğlu, Ulvi Saran ve Lütfihak Alphan müsteşar olarak görev yaptı.