Daha önce Fenerbahçe’de asbaşkanlık görevi yapan Acun Ilıcalı, Türk futbolu için ilgi çeken açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, sarı lacivertli camiadaki eleştiri kültürünün yanı sıra Süper Lig için sert sözler kullandı.

“SÜPER LİG'İN ADİL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında konuşan Acun Ilıcalı, Süper Lig’de adil bir sistem olmadığını söyledi. İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'nin sahibi olan Ilıcalı, “Türkiye’de ligin adil olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zaman da düşünmeyeceğim. Sportif başarısızlık var ama çok adil bir sistem olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

'AKIL HASTASI OLURSUNUZ'

Türk hakemlerini sert sözlerle hedef alan Ilıcalı “Türk hakemlerinin yaptığı hatalardan ya sinir ya da akıl hastası olursunuz” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe camiasındaki eleştiri kültürüne de sitem eden Acun Ilıcalı “Fenerbahçe’nin asıl problemi kendi içindeki düşmanları. Seçim öncesi konuşmak istemiyorum. Şu aşamada istemiyorum. Yarın öbür gün aklıma eser konuşurum. Şu an ben de gelişmeleri izliyorum. Açıkçası o konuyu ayrı konuşursak çok konuşuruz. Söyleyeceğim her cümle Hull City'nin önüne geçecek. Acun seçimde şunu dedi diye doldurmak istemiyorum. Kulübümüz için hayırlısı olsun. Ben kırgınım. Verdiğim emekler sonucunda kendi camiamızdan kırıldığım çok var. Karşı tarafın, tarafların saldırılarını göze alarak bu mücadele için bu göreve talip oldum Fenerbahçe'de. Kendi içimizdeki düşmanlar, dışarıdan daha büyük olduğunu gördüm. Fenerbahçe'nin asıl problemi, kendi içindeki düşmanları.

Mesela Talisca 30 gol atıyor ama hala tartışılıyor. 50 gol atsan da tartışılabilirsin. Fenerbahçe’de böyle bir ruh hali var. Tedesco kusura bakmasın başarılı olamadı. Beraberlik, beraberlik… Karakteri için hiçbir şey demiyorum ancak bu hoca kalmalıydı diyenler var” diye konuştu.