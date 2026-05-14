İngiltere Championship'te sezonun en kritik haftasında tarihi bir casus skandalı patlak verdi. Middlesbrough'un şikayeti üzerine Southampton hakkında açılan soruşturmada Sky Sports'un yayınladığı fotoğraf, 'casusluk iddialarının' somut delili olarak sunuldu.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Premier Lig'e yükselme yolundaki play-off finalinde rakibi olan Southampton, yapılacak değerlendirme sonucu suçlu bulunması halinde final şansını masada kaybedebilir. Bu durumda Ilıcalı'nın ekibi finalde Middlesbrough ile karşılaşabilir.

HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN FOTOĞRAF

İngiliz basınından Sky Sports News, Middlesbrough'un antrenman sahasının hemen dışında elinde kamerasıyla görüntülenen bir adamın fotoğrafına ulaştı. Boro yönetiminin şikayetinde bu kişinin Southampton personeli olduğu ve play-off yarı finali öncesi taktik idmanı gizlice kaydettiği öne sürüldü. Sky Sports kimliği netleşmeyen kişinin yüzünü buzlayarak yayınlarken; Southampton yönetimi yorum yapmaktan kaçındı.

MASADA 3 İHTİMAL VAR

Southampton, play-off yarı finalinin uzatmalarında Middlesbrough'u 2-1 yenerek 23 Mayıs'taki finalde Hull City'nin rakibi olmuştu. Ancak Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun casusluk iddialarını doğrulaması halinde çok ağır yaptırımlar masada. İşte 3 ihtimal:

Direkt ihraç: Southampton'ın play-off dışı bırakılması ve elenen Middlesbrough'un, finalde Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin rakibi olarak duyurulması.

Puan silme: Cezanın önümüzdeki sezona devredilmesi.

Ağır para cezası: Kulübe rekor düzeyde mali yaptırım.

KURALLAR ÇOK NET

EFL kuralları bu konuda çok net. Kulüplerin birbirine "iyi niyetle" (Madde 3.4) yaklaşması zorunluluğunun yanı sıra, bir kulübün rakip takımın antrenmanını maçtan önceki 72 saat içinde izlemesi (Madde 127) kesinlikle yasaklandı. Southampton her iki kuralı da ihlal etmekle suçlanıyor.

OYUNCULAR TATİLİ ERTELEDİ

Öte yandan elendikleri için normal şartlarda cuma günü tatile çıkması beklenen Middlesbrough futbolcuları, komisyondan gelecek kararı beklemeye koyuldu. Perşembe günü tesislere dönecek olan futbolcular, play-off finaline kendilerinin çıkma ihtimaline karşı antrenman programlarını "beklemede" tutuyor.