15 BİN PERSONEL ALIMI İÇİN TARİH VERİLDİ

Adalet Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Akın Gürlek tarafından paylaşılan bilgilere göre, adalet hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak yeni personelin seçim süreci resmen başlatıldı. Söz konusu alımların 2026 yılı bitmeden tamamlanması ve yeni personelin görev yerlerine atanması planlanıyor.

Teşkilatın farklı birimlerindeki personel ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bu süreçte, kadro dağılımının büyük bir kısmını adliye ve ceza infaz kurumlarının temel işleyişini yürüten unvanlar oluşturuyor.

KONTENJANLAR BELİRLENDİ

Belirlenen kontenjanlara göre 5 bin 259 zabıt kâtibi ve 4 bin 508 infaz ve koruma memuru istihdam edilecek. Bu kadroları 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir ve 900 icra kâtibi takip ediyor. Ayrıca güvenlikten sağlığa, teknik hizmetlerden psikolojik desteğe kadar geniş bir yelpazede; 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire ve 90 sosyal çalışmacı alınması öngörülüyor. Toplamda 44 farklı unvanda yapılacak olan bu atamalarla bakanlığın insan kaynağı kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Adayların başvuru süreci, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi ilan metni ile netlik kazanacak. Başvuru yapacak kişilerin KPSS puan şartı, eğitim durumu ve yaş sınırı gibi genel ve özel şartları taşıması gerekecek. İlerleyen günlerde başvuru tarihlerinin ve yönteminin bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulması bekleniyor.