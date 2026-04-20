Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Adalet Bakanlığı, soruşturmanın firari şüphelisi Umut Altaş'ın geçici tutuklanması ve 'kırmızı bülten' ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreci başlattı.

Bakanlık, Altaş'ın iade dosyasını hem bulunduğu ABD'deki yetkili makamlara iletilmek, hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından 'kırmızı bülten' yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili bakanlıklara bildirdi.

Altaş'ın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu ve o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği öğrenildi.

BABASI İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Celal Altaş’ın jandarmadaki ifade tutanağında "Umut’la defalarca görüştüm, ‘(Gülistan'ı) tanımıyorum, bilgim yok’ dedi. Ancak bir görüşmemizde ‘(Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu) Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum’ dedi" şeklinde ifade vermişti.