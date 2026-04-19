Liseli Işıl Öykü Dinç’in bir sürücünün çarpması sonucu ölümüne ilişkin davanın dün görülen son duruşmasında, bir vatandaşın kask kamerasının çektiği olay anı görüntülerinin ortaya çıkmasıyla gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkan kaza yeri tutanağını hazırlayan polisler dinlendi. Duruşma sonrasında ANKA'ya davada gelinen son durumu değerlendiren anne Özlem Dinç, “Bu sahte tutanak yüzünden kızımızın adaleti sağlanamıyor. Mahkeme başvurmayacaksa, sahte evrak düzenlemekten kolluk kuvvetleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Duruşmanın Adli Tıp Kurumu’nun bilirkişi raporunun beklenmesi nedeniyle 5 ay sonraya ertelenmesine tepki gösteren baba Yunus Dinç ise, "9 saniyelik videonun incelemesini aylardır bitiremiyor. Sürekli 4 ay, 5 ay sonrasına duruşma atıyor. Diğer evladımızın sağlıklı bir birey olarak yetişebilmesi için kızımızla birlikte girdiğimiz topraktan çıkmaya çalışıyoruz. Bu da kızımın adaletinin sağlanmasına bağlı” şeklinde konuştu.





SELAMİÇEŞME'Yİ POLİS SANDILAR

Öte yandan dinlenmesine karar verilen diğer polis ekibi, adliye ve emniyet arasında yapılan bir yazım hatası sonucu duruşmada hazır edilemedi. Ağrı’da ifadesi alınan polis memurunun Selamiçeşme ifadesinin tutanağa “Selami Çeşme” işlenmesi üzerine mahkeme Emniyet Müdürlüklerine yazı yazarak Selami Çeşme isimli polis memurunun duruşmaya çağırdı. Baba Dinç duruma ilişkin, “Bu dosyanın sulandırıldığının, lastik gibi uzatıldığının bir kanıtı bu. Ciddiyetle yaklaşılmadığının, dosya içindeki hiçbir evraka ciddiyetle bakılmadığının ispatı bu” değerlendirmesinde bulundu.

Dinç, Işıl Öykü Dinç'in yaşayıp yaşamadığını kontrol etmiş olan ve sanığı polis aracına bindiren Selamiçeşme Karakolu’na bağlı ekipteki polislerin yanısıra, tanık olarak dinlenen polisin, kask kamerası görüntüsünü kendisine gönderen kişi olarak belirttiği “ekipler amiri”nin de sonraki duruşmada dinlenmesine karar verildiğini aktardı.