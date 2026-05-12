Türkiye’de yargıya duyulan güven yüzde 20’lere düştü. Güvenilmeyen adalet muhalefete hızlı işliyor, iktidar mensuplarının ise kollandığı eleştirileri sık sık gündeme geliyor.

Bunun yakın tarihteki örneği MHP’den istifa eden üç milletvekili oldu. MHP Genel Merkezi’nin istifasını istediği üç milletvekili, Hasan Basri Sönmez (Isparta), Mustafa Demir (Kilis) ve İsmail Akgül (Bolu) 20 Kasım 2024 günü MHP’den ayrıldı. Ancak ne parti ne de vekiller istifaların gerekçesini açıkladı.

ALTIN KAÇAKÇILIĞI MI ?

MHP’li üç milletvekilinin adının Dubai’den yapılan altın kaçaklığına karıştığı, bu nedenle istifalarının istendiği belirtilirken aradan yaklaşık 18 ay geçmesine rağmen üç vekil hakkında açılmış bir soruşturma ya da takipsizlik kararı kamuoyuna yansımadı. Halen bağımsız olan üç milletvekili bu ağır iddia için bir açıklama da yapmadı. 450 bin TL’lik milletvekili maaşlarını da almaya devam ediyorlar.

Bu olaydan 2 ay önce de 20 Eylül 2024’te AKP eski Milletvekili ve Gümrük Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile Dubai’den dönen özel kalemi Yunus Emre Morkoç, piyasa değeri 410 milyon lira olan 60 kilo kaçak külçe altınla yakalandı. Morkoç hakkında Gaziosmanpaşa Savcılığının soruşturma yürüttüğü belirtilirken 2 yıla yakın zamandır sonuç çıkmadı.

Karun bürokrat: 22 yıl AKP ile çalıştım, bu dava nedir?

Yolsuzluktan yargılanan eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar: 28 yıllık çalışma hayatımın 22 yılında AKP hükümetlerinde şanımla, şerefimle çalıştım. Bu dava kara bir lekedir!

Evinde kilolarca altın bulunan ve olağanüstü mal varlığı nedeniyle “Karun gibi bürokrat” yakıştırması yapılan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın yargılandığı davaya devam edildi.

YENİ BİLİRKİŞİ İSTENDİ

Yolsuzluktan ve rüşvetten yargılanan Cemil Acar savunmasında “Ben Cumhurbaşkanı’mızın en prestijli projesinde kritik görevler aldım. 28 yıllık çalışma hayatımın 22 yılını AKP hükümetlerinde şanımla, şerefimle çalıştım. Bu dava Türk bürokrasi tarihinde kara bir lekedir” dedi.

Savunmasında “Birkaç kişinin kini ve nefretiyle durum buraya geldi” diyen Acar’ın tutukluluğunun devamına, farklı bir heyetten yeni bir bilirkişi raporu istenmesine karar verildi. Dava 29 Haziran’a ertelendi.

Evinden 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin avro çıkan Acar’ın, yıllık maaşıyla orantısız bir servete sahip olduğu belirlenmiş, tutuklanmış, tahliye edildiği ortaya çıkmış, ardından tekrar tutuklanmıştı. Cemil Acar’ın eşinin de çok sayıda bankada hesabı olduğu ortaya çıkmıştı.

Evinde servet çıkmıştı

Acar’ın evinde çıkanlar:

- 26 kilo altın

- 1 milyon 320 bin dolar

- 121 bin Euro

- İki yazlık villa

- Altı apartman dairesi

- Üç dükkân n Fabrika

Casuslukla suçlanan itirafçı: Devlet görevlendirdi

Hüseyin Gün mahkemeye, şirketlerine dönemin Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay tarafından yetki belgesi verildiğini gösteren kağıdı sundu.

Casusluk davasının ilk duruşması Silivri’de görüldü. Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ’ın 20’şer yıl hapis istemiyle yargılandığı duruşma, itirafçı Hüseyin Gün’ün savunmasıyla başladı. Gün, 15 Temmuz’dan sonra “devletim adına yurtdışında görev yaptım” dedi, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay tarafından “Türk devleti adına tam yetki” verildiğini söyledi.

Gün şunları söyledi: “15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele için devletim adına yurt dışında aktif biçimde görev yaptığım ve bu kapsamda bilhassa Avrupa ve Amerika’da firari olan önde gelen FETÖ’cülerin açık kimliklerini, adreslerini, oradaki ilişki ağlarını, mal varlıklarını Türkiye’den çalınan, tespit edilerek ülkemize iadesi için yoğun destek verdiğim kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Dönemin Başbakanlık Müsteşarı Sayın Fuat Oktay tarafından Trident ve GPlus şirketlerine ülke ilişkileri ve tanıtımı yönlendirme, yönetme ve idare etme konusunda Türk devleti adına tam yetkiye haiz olduğu açıkça görülmektedir.”

Gün, çapraz sorguda Necati Özkan’ın “Size veri verdim mi” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

MİT BAŞKANINA SORUN

Gün’den sonra İmamoğlu söz aldı “Casusluğu bana değil cumhurbaşkanına, MİT başkanına sorsunlar” dedi. Davada bugün Merdan Yanardağ savunmasını yapacak.

Fuat Oktay

Başbakanlık müsteşarının resmi yazısı mahkemede

Casusluk davasının baş aktörü Hüseyin Gün’ün mahkemeye sunduğu belgede, dönemin başbakanlık müsteşarı Fuat Oktay tarafından yetkilendirildiğini gösteren yazı görünüyor. Belgede dönemin müsteşarı Fuat Oktay’ın imzası bulunuyor. Şirketin Türk Devleti tarafından tam olarak yetkilendirildiği vurgulanıyor. Hüseyin Gün “Tüm görüşmelerim bu yüzdendir” demişti.

GÜLÜMSETEN DİYALOG

‘Dilek’in numarasını ezbere biliyorum’

İstanbul 25’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada kimlik tespiti yapılırken Ekrem İmamoğlu’na telefon numarası soruldu. Ekrem İmamoğlu “vallahi aklımda değil” dedi. Salonda izleyici sırasındaki eşi Dilek İmamoğlu’na bakıp, gülümsedi ardından “Dilek’in numarası ezbere biliyorum” dedi.

GÜLÜŞMELER

Bunun ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, telefonunu gösteren, “Başkanım isterseniz söyleyim” dedi. Bu yaşanan anlar salonda gülüşmelere neden olurken, mahkeme heyeti de bu diyaloglara ve yaşananlara gülümseyerek karşılık verdi.

Hüseyin Gün

Gün: ‘Lordlar Kamarası’nın kapısını Türk devletine açtım’

Hüseyin Gün eski bakanlar Yaşar Yakış, Egemen Bağış, Kürşat Tüzmen ile o dönem Başbakan Başdanışmanı olan İbrahim Kalın’la birlikte görüldüğü bu fotoğrafın hikâyesini de anlattı. Gün şunları söyledi:

“Lordlar Kamarası’nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde ilk kez kapılarını Türk Devleti’ne açmasına büyük katkı sağladım. O toplantıda dönemin Devlet Bakanı Sayın Egemen Bağış, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Türk İngiliz Parlamenterler Dostluk Grubu Başkanı Sayın Suat Kınıklıoğlu, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, o tarihte Başbakanlık Başdanışmanı olarak görev yapan, bugün MİT Başkanı olan Sayın Profesör Doktor İbrahim Kalın, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Nursuna Memecan ve Başbakanlık Müşaviri pardon Cemalettin Haşimi ve bazı iş insanları...”

Ajan iddiasıyla yargılanan Hüseyin gün AKP’li bakanlarla...

Casusluk soruşturmasının merkezindeki Hüseyin Gün, 2010 yılında Egemen Bağış, İbrahim Kalın, Kürşat Tüzmen AKP’li isimleri, İngiliz bakan ve parlamenterlerle bir araya getiren Londra’daki “Yükselen Türkiye” toplantısının organizatörlerinden biriydi. Geçen yıl ortaya çıkan bu fotoğraf çok konuşulmuştu.