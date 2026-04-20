Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından Türkiye'nin 81 ilindeki okullarda güvenlik önlemleri artırılırken, bugün öğle saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesindeki Yavuz Selim Ortaokulu'nda 'silah sesi' paniği yaşandı.



Okul çevresindeki silah sesleri nedeniyle öğrenciler panik yaşarken, silah seslerinin ardından çok sayıda öğrencinin ebeveyni ve polis ekipleri süratle okula geldi.



SİLAH SESİYLE OKUL ARASINDA BAĞLANTI YOK



Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından silah seslerinin okula yakın bir bölgeden geldiği, konunun okul ile bir alakasının bulunmadığı tespit edildi.







www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.