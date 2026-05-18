Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Gazipaşa Mahallesi’nde gece saatlerinde kan donduran bir mahalle kavgası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yaşayan Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.
BIÇAK VE SATIRLARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Kısa sürede büyüyen gerginlik, tarafların yanlarında getirdiği kesici aletleri çekmesiyle meydan savaşına döndü. Bıçak ve satırların kullanıldığı acımasız kavgada, darbe alan Z.E. isimli şahıs ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin korku dolu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve acil sağlık ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, ağır yaralanan Z.E.'nin aldığı satır ve bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan diğer 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Z.E.’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.