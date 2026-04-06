

Olay, dün gece saatlerinde Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında alacak nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların tabancalarla ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Ergün Karakaya, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

