Adana’da gece saatlerinde yaşanan olayda, uygulama üzerinden yolcu taşıyan bir sürücü, bir grup taksicinin hedefi oldu. Kadın yolcusuyla birlikte seyir halindeki sürücünün önü, ara sokakta çok sayıda taksi tarafından kesildi.

İddiaya göre taksicilerden biri otomobilin arka koltuğuna binerek sürücüyü tehdit etti ve fiziksel müdahalede bulunmaya çalıştı. O sırada araçta bulunan kadın yolcu büyük panik yaşadı.

Sürücü olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, taksilerden biri otomobili takip etmeyi sürdürdü. Yaşanan gerginlik araç içi güvenlik kameralarına da yansıdı.

Sürücünün araçta kamera kaydı olduğunu söylemesi üzerine gruptaki taksiciler bölgeden ayrıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, görüntüler üzerinden şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.