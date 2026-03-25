Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak, uzun süre gözlerden uzak kalmıştı. 43 yaşında yaptırdığı estetik operasyonlarla yeniden gündeme gelen Tuğçe Özbudak, değişimiyle sosyal medyada çok konuşulmuş, birçok kişi ünlü oyuncuyu tanımakta zorlanmıştı.

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYONDA GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “kullanımını kolaylaştırma”, “bulundurma ve kullanma” ile “fuhşa teşvik ve aracılık etmek” suçlarına ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Tuğçe Özbudak’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik ekipleri tarafından 16 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda toplam 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında dikkat çeken birçok kişi yer aldı. Fikret Orman da gözaltına alınan isimler arasında bulunurken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

SON PAYLAŞIMI BODRUM'DAN

Gözaltı haberiyle gündeme gelen Tuğçe Özbudak’ın, operasyondan 1 gün önce Bodrum’dan lüks bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.