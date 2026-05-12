Adı İtalya futbolunda konuşulan eskort skandalıyla anılan Al-Hilal’in yıldızı Theo Hernandez’in, ortaya çıkan yeni görüntülerinde, yaklaşık 10-12 kadın ile birkaç erkeğin müzik eşliğinde dans edip eğlendiği anlar yer aldı. Eğlence anlarında Fransız yıldızın, "gülme gazı" olarak bilinen dinitroz oksit (azot protoksit) içeren balonları kullandığı iddia edildi.

ESKORT SKANDALI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Parti görüntülerindeki bu anlar dikkat çekerken, şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Theo Hernandez’in isminin daha önce İtalya'daki eskort skandalına karışması tartışmaların alevlenmesine neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Futbolcunun Milan'da forma giydiği dönemde patlak veren skandalda, bazı futbolcuların ve ünlü isimlerin adı, organize bir fuhuş ve eskort ağına karışmıştı. Hernandez'in, bu ağla ilişkisi olduğu iddia edilen kişilerle bir araya geldiği ve düzenlenen özel partilere katıldığı öne sürülmüştü. Bu durum, oyuncunun hem kulüp kariyerinde hem de özel hayatında ciddi baskı oluşturmuştu.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Şu anda Suudi Arabistan'da kariyerine devam eden Theo Hernandez cephesinden ne gülme gazı iddiaları ne de eskort skandalıyla ilgili güncel iddialara yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Al-Hilal formasıyla başarılı bir sezon geçiren Fransız futbolcunun sahadaki performansının, bu saha dışı olaylardan nasıl etkileneceği merak konusu.