Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör arayışları devam ediyor. Seçim sonrası anlaştığı teknik adam ve transferleri açıklayacağını ifade eden Yıldırım'ın hoca listesinde Jorge Jesus'un olduğu da iddia ediliyor.

2022-2023 sezonunda sarı lacivertlileri çalıştıran Jorge Jesus, Fenerbahçe ile ligi 2. sırada tamamlarken Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. 'Bu ligin sportif gerçekliği yok' çıkışı ile hafızalara kazınan deneyimli teknik adam için Süper Lig'e dönüş ihtimalleri yeniden dillendiriliyor.

Portekizli teknik adam geleceğine ilişkin açıklama yaptı. Kariyerinin devamı için karar aşamasında olduğunu belirten Jesus "Al-Nassr'da kalıp kalmayacağıma henüz karar vermedim. Sezon sonunda karar vereceğim. Birçok teklif aldım” sözlerini sarf etti.

Geride kalan 32 haftada 82 puan toplamayı başaran Al Nassr, ligde liderliğini sürdürüyor. Al Nassr, 1 maçı eksik olan en yakın takipçisi Al Hilal’in 5 puan önünde bulunuyor.