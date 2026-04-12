Nisan yağmurlarının toprakla buluşmasıyla birlikte, Toroslar’ın bin ila bin 800 rakımlı zirvelerinde hummalı bir çalışma başladı. Bölge halkı, gün ağarmadan yollara düşerek sedir ve ladin ağaçlarının diplerinde bu nadide mantarı arıyor. Toplaması oldukça zahmetli olan, sabır ve dikkat isteyen kuzugöbeği, bu yıl da bölge ekonomisinin can damarı oldu.

Güncel Fiyatlar Dudak Uçuklatıyor

Piyasalarda "nadirin de nadiri" olarak kabul edilen kuzugöbeği, sezona rekor bir fiyatla giriş yaptı. İlk çıktığında kilosu 4 bin TL’den alıcı bulan bu şifa deposu, hasadın artmasıyla birlikte şu sıralar 1.500 TL ile 2.000 TL bandında işlem görüyor. Hem taze hem de kurutulmuş olarak satılan mantar, özellikle Avrupa ve Uzak Doğu mutfağından yoğun talep görüyor.

Neden Bu Kadar Değerli?

Kuzugöbeği yalnızca bir mantar değil, aynı zamanda doğanın sunduğu sınırlı bir mucize. Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarını diğer mantar türlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri yüksek rakımda yetişmesi. Toroslar'ın en yüksek kesiminde yetişen bu mantar kar suyuyla beslendiği için çok daha lezzetli ve etli oluyor.

Ayrıca hasat süresinin sınırlı olması da değerine değer katıyor. Kuzugöbeği mantarı yalnızca Nisan ve Mayıs aylarında nem ve sıcaklığın uygun derecede yakalanması ile toplanıyor. (8-12 derece toprak sıcaklığı). Bir diğer etken ise kuzugöbeği mantarının laboratuvar ortamında üretilmesi neredeyse imkansız. Bu sebeple de mutlaka doğal şekilde toplanması gerekiyor.

Sofraların Gizli Şifası

Bölge halkı, topladıkları mantarların bir kısmını taze tüketirken, büyük bir kısmını kurutarak kışa saklıyor. Özellikle etli yemeklerin, nohutun ve yöresel pilavların vazgeçilmezi olan bu lezzet, yüksek besin değeriyle de biliniyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Doğada "yalancı kuzugöbeği" olarak bilinen zehirli türler de bulunabiliyor. Bu yüzden toplama işini mutlaka işin uzmanlarına bırakmak gerekiyor.