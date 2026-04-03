Küresel teknoloji savaşlarında dengeleri değiştirecek kritik bir hamle, Afrika ülkesi Malavi’den geldi. Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda (ASX) işlem gören madencilik devi Lindian Resources, Malavi’deki Kangankunde Nadir Toprak Elementleri Projesi için 100 milyon dolarlık dev bir finansman sağladığını duyurdu.

Bu yatırım, Malavi’yi bir anda dünyanın en stratejik maden merkezlerinden biri haline getirirken, küresel tedarik zincirinde Çin’in kurduğu tekeli kırmayı hedefleyen Batılı ülkeler için de yeni bir umut ışığı oldu.

ÇİN'E RAKİP OLACAK

Elektrikli araç mıknatıslarından rüzgar türbinlerine, akıllı telefonlardan savunma sanayiine kadar modern teknolojinin vazgeçilmezi olan nadir toprak elementlerinde dünya şu an büyük oranda Çin’e bağımlı durumda.

Malavi’nin Kangankunde projesiyle devreye girmesi, ABD ve Avrupa’nın kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinde hayati bir rol üstleniyor. Özellikle yüksek kaliteli disprosyum ve terbiyum yataklarına sahip olan bölge, Güney Afrika ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi maden devlerinin yanına adını yazdırarak Afrika’nın yeni stratejik kalesi olmaya hazırlanıyor.

TÜM DÜNYAYI ETKİLEYECEK

Lindian Resources tarafından sağlanan 100 milyon dolarlık kaynak, projenin birinci aşama maliyetlerini tamamen karşılarken, şirketin madeni borçlanmadan geliştirmesine olanak tanıyor.

Gelecekteki genişleme çalışmalarının ise madenin kendi nakit akışından karşılanması planlanıyor. Üretimin 2026 yılında başlamasının hedeflendiği Kangankunde projesi, sadece Malavi’nin ekonomik çehresini değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda yenilenebilir enerji teknolojileri için gereken kritik minerallerin daha istikrarlı ve güvenli bir şekilde dünyaya ulaştırılmasını sağlayacak.