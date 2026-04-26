Adıyaman’ın Besni ilçesinde, vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Sugözü Mahallesi'ndeki deprem konutlarının girişinde, bir yavru kedinin parçalanmış cansız bedeniyle apartman sakinleri şoke oldu.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet ekipleri, bölgede detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan ilk tespitlerin ardından yavru kedinin bedeni, daha kapsamlı bir otopsi ve inceleme için Besni Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayın nasıl gerçekleştiği belirsizliğini korurken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını taramaya ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurmaya başladı.

Yavru kedinin kişi veya kişiler tarafından katledilmiş olma ihtimali üzerinde duran güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.