Afrika Uluslar Kupası'nda tarihi bir karara imza atıldı. 19 Ocak 2026 tarihinde oynanan Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan olaylar maça damga vurmuştu. Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu, final maçına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonucunda kararını açıklayarak Senegal'i final maçında 3-0 hükmen mağlup sayarak Fas'ı şampiyon ilan etti.
Yapılan açıklamada, “Afrika Futbol Konfederasyonu (“CAF”) Temyiz Kurulu bugün, CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Yönetmeliği'nin 84. maddesi uyarınca, Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Fas 2025 Final Maçı'nı hükmen kaybettiğine karar vermiştir.” denildi. Kupa, Senegal'den alınarak Fas'a teslim edilecek.
NE OLMUŞTU?
Final maçının 90+5. dakikasında golü iptal edilen Senegal, 90+8'de Fas'ın penaltı kazanmasına tepki olarak sahadan çekildi. Kaptan Sadio Mane'nin çabalarıyla yaklaşık 13 dakika sonra yeniden sahaya çıkan Senegal'de kaleci Edouard Mendy, Brahim Diaz'ın panenka penaltısını kurtarmayı başardı ve maç uzatmaya gitti. Uzatmaların dördüncü dakikasında şık bir gol kaydeden Senegalli futbolcu Pape Gueye, kupayı ülkesine getiren isim olmuştu.