Afyonkarahisar’da art arda yaşanan hırsızlık olaylarının ardından polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin farklı noktalarda iş yeri, otomobil ve motosiklet hırsızlığına karıştıkları öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için kapsamlı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda bir kafeden ve 3 ayrı otomobilden para, cep telefonu ve ziynet eşyası çalındığı, ayrıca bir motosikletin de çalındığı belirlendi.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ö.E. ve E.A. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.