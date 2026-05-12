İnallı köyünde sabah saatlerinde 150 koyunun bulunduğu ağıla giren kurt, sürüye saldırdı. Koyunlardan 50'si öldü, 8'i yaralandı. Sabah ağıla girdiğinde koyunların öldüğünü gören İsa Özhan, zararının büyük olduğunu söyledi. Özhan, devlet büyüklerinden yardım beklediğini belirterek, Kurban Bayramı için satışa sunmayı amaçladığı, kurt saldırısı sonrasında büyük bir sıkıntı içerisinde kaldığını söyledi.
