Geleneksel satış yöntemlerinin yerini veriye dayalı stratejilere bırakmaya başladığı ağır sanayi sektöründe, dijital dönüşüm yeni bir rekabet alanı oluşturuyor. Özellikle enerji ekipmanları ve metal bileşen üretiminde faaliyet gösteren şirketler, pazar paylarını koruyabilmek için yalnızca ürün kalitesine değil, veri analizi, stratejik fiyatlandırma ve doğru müşteri hedeflemesine odaklanıyor.

İhracat pazarlarında sürdürülebilir büyüme için geliştirilen bu yeni yaklaşımı değerlendiren SAR Makine Pazarlama ve Satış Müdürü Bayram Türkoğlu, ağır sanayide satışın giderek daha analitik bir yapıya dönüştüğünü belirtiyor.

12 yılı aşkın süredir enerji ve endüstriyel pazarlar alanında çalışan Türkoğlu, bakır bileşenler ve mühendislik parçaları ihracatında Avrupa, Orta Doğu ve Amerika pazarlarında büyüme sağlayan satış stratejileri geliştirdi. SAR Makina bünyesinde SAR POWER markasının oluşturulması ve ürün çeşitliliğinin artırılması sürecinde aktif rol alan Türkoğlu, Avrupa’da ondan fazla ülkede yeni müşteri ağlarının kurulmasına katkı sağladı.

Marka ve strateji

Ağır sanayide satışın artık yalnızca ticari ilişkilerle yürütülmediğini belirten Türkoğlu, verinin karar alma süreçlerinde belirleyici hale geldiğini vurguluyor. Rekabetçi pazarlarda satış tahminleri, fiyat analizleri ve rakip karşılaştırmalarının doğru yapılmasının şirketlerin kârlılığını doğrudan etkilediğini ifade eden Türkoğlu, özellikle uluslararası teklif süreçleri ve elektronik ihale sistemlerinde analitik yaklaşımın önem kazandığını söylüyor.

Türkoğlu, “Uluslararası pazarlarda kalıcı olmak için yalnızca kaliteli ürün üretmek yeterli değil. Pazar verilerini doğru okumak, rekabetçi fiyatlama yapmak ve doğru müşterilere ulaşmak gerekiyor” dedi.

Dijitalleşme ve yeni iş modelleri

Endüstriyel pazarlamada dijitalleşmenin ihracat performansını doğrudan etkilediğini ifade eden Türkoğlu, dijital pazarlama ve veri analizine dayalı müşteri yönetiminin yeni dönemin önemli araçları olduğunu belirtiyor.

Öte yandan 2021 Metal Outsource A.Ş.’yi kuran Türkoğlu, enerji ve otomotiv sektörleri için torna, işleme ve kaynaklı parça üretimi ile tedarik hizmetleri sunduklarını ifade etti. Şirketin Avrupa’da beş farklı ülkeye ihracat yaptığını ve Orta Doğu pazarında da yeni iş birlikleri geliştirdiğini belirten Türkoğlu, yıllık yaklaşık 350 bin dolar ciroya ulaştıklarını söyledi.

Sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkoğlu, sanayi şirketlerinin teknik üretim gücünü veriye dayalı satış stratejileriyle desteklemesi gerektiğini vurgulayarak, “Veriyi doğru kullanan şirketler sadece ürün satan değil, müşterileri için çözüm üreten iş ortaklarına dönüşüyor” ifadelerini kullandı.