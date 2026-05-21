Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi. Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek. 'YANLIŞ HESAP BAĞIMSIZ YARGIDAN DÖNDÜ' Karara ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklamayı Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu yaptı. Köroğlu, "Mutlak butlan. Süreç hukuk devletinin kurallarına göre işledi ve yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü" ifadelerini kullandı. Köroğlu'nun açıklamasını bir başka Başdanışman olan Mehmet Uçum'un da hesabında paylaşması dikkat çekti.

