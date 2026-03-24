Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, otomobil kullanıcılarının tercihlerini köklü biçimde değiştiriyor. Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle benzin ve motorin fiyatları yükselirken, sürücüler daha ekonomik ulaşım seçeneklerine yöneliyor.

YAKIT MALİYETLERİ TERCİHİ DEĞİŞTİRİYOR

Güncel hesaplamalara göre dizel araçların 100 kilometrede yakıt maliyeti yaklaşık 400-450 lira arasında değişirken, benzinli araçlarda bu rakam 380-420 lira seviyesinde seyrediyor. Artan giderler, araç sahiplerini daha az yakıt tüketen ya da alternatif enerji kaynakları kullanan modellere yönlendiriyor.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLAR ÖN PLANDA

Son dönemde özellikle elektrikli ve hibrit araçlar dikkat çekici bir avantaj sağlıyor. Hibrit araçlarda 100 kilometrelik kullanım maliyeti 200-250 lira civarına kadar gerilerken, elektrikli araçlarda bu tutar 50-120 lira bandına kadar düşüyor. Bu ciddi fark, özellikle şehir içi kullanımda elektrikli araçları daha cazip hale getiriyor.

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

Yakıt fiyatlarındaki yükseliş, otomobil alıcılarının kararlarını da doğrudan etkiliyor. Geçmişte dizel ve benzinli araçlar daha fazla tercih edilirken, artık tüketicilerin elektrikli ve hibrit modellere yöneldiği görülüyor. Bu eğilim, otomotiv sektöründe önemli bir dönüşüm sürecinin başladığını gösteriyor.

İKİNCİ EL PİYASASINDA HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Talebin artmasıyla birlikte ikinci el elektrikli ve hibrit araç piyasasında da fiyatların yükselmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, mevcut trendin devam etmesi halinde bu araçların daha yaygın hale geleceğini ve pazarın dengelerinin yeniden şekilleneceğini öngörüyor.

Artan yakıt maliyetleri, yalnızca bireysel tercihlerde değil, otomotiv sektörünün genel yapısında da kalıcı değişimlerin habercisi olarak değerlendiriliyor.